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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Филадельфия» не вышла в плей-офф в 5-м сезоне подряд и повторила антирекорд клуба

«Флайерс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли-2025 после поражения от «Монреаля» (2:3) в регулярном чемпионате.

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