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Новости Курска

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День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: запреты на работу

День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: запреты на работу

Можно ли работать на даче, убираться дома, солить капусту и сажать чеснок в особый праздник День Веры, Надежды, Любови 30 сентября — запреты 30 сентября православные христиане отмечают День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

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