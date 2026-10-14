Рост субвенции из Федерального фонда ОМС для Архангельской области на 2027 год составит лишь 6,7%.На внеочередной сессии регионального парламента депутаты направили обращение к заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой, Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и председателю Федерального фонда ОМС Илье Баланину.
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