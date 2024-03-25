Российскому народу действительно нужно сплотиться. Сохранять бдительность, потому что никто не знает, нет ли плана продолжения...

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Да, нам нужно быть предельно внимательными и сплоченными. Когда мы едины- мы непобедимы!
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3 час.
ninikooo Митусова
И еще; нужно уволить всех мигрантов из сферы обслуживания и доставки еды- там с удовольствием могут подрабатывать наши студенты.
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3 час.
Виктор Хованов
Так он сам, стало быть, мигрант ... для Испании. Вот откуда это &quot;понимание и сочувствие&quot; кавкзиатским мигрантам.
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1 час.

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