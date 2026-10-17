Адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов России, председатель Союза молодых адвокатов России Екатерина Худова рассказала, что при потере паспорта необходимо незамедлительно заявить об утрате в МВД, а при подозрении на кражу — дополнительно сообщить о преступлении.
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