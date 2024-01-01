Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Эрнст
    Да и почему опять восстанавливают.?! Надо чтобы на долго. Пусть хохлятина перемещается в европку- греться."Общественное": р...
  • Игорь Егоров
    Одиночные удары не приведут к реальным переменам на фронте, здесь должна работать гибкая система скидок и кэшбека, по..."ВД": российские ...
  • Игорь Егоров
    После того как укропы выкопали море, они ежедневно подкармливают телами своих солдат рыбу в Черном море, до какой сте...МО: ВС РФ пресекл...

Депутат Пискарев назвал вмешательством в дела страны поздравление посольства США

Депутат Пискарев назвал вмешательством в дела страны поздравление посольства США

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что поздравление посольства США в Москве, в котором говорится о готовности Вашингтона к диалогу со всеми россиянами, желающими "конструктивного будущего", является вмешательством во внутренние дела страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх