Депутат Пискарев назвал вмешательством в дела страны поздравление посольства США

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что поздравление посольства США в Москве, в котором говорится о готовности Вашингтона к диалогу со всеми россиянами, желающими "конструктивного будущего", является вмешательством во внутренние дела страны.
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