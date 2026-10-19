📷⚡️Малый стартап из Татарстана «Аркодим» начал испытания новой антидроновой турели, которая соответствует современным требованиям по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
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