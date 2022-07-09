Медики Уссурийска в числе лучших краевого конкурса “Медработник года - 2022”

Медики Уссурийска в числе лучших краевого конкурса “Медработник года - 2022”

Итоги конкурса "Медработник года — 2022" подвели в Приморском крае в пятницу, 8 июля. С победой 18 лучших медиков региона поздравил губернатор Олег Кожемяко.

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