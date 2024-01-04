Мигранты назвали главные минусы жизни в России

«МК»: мигрантов в РФ не устраивают очереди на регистрации и платная медицина В число главных минусов проживания в России мигранты включили длинные очереди на регистрации, неуважительное отношение со стороны россиян, платные медицинские услуги до получения гражданства РФ и тяжелые климатические условия.