Мигранты назвали главные минусы жизни в России

«МК»: мигрантов в РФ не устраивают очереди на регистрации и платная медицина В число главных минусов проживания в России мигранты включили длинные очереди на регистрации, неуважительное отношение со стороны россиян, платные медицинские услуги до получения гражданства РФ и тяжелые климатические условия.
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