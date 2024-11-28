Замглавы Балашихи провел встречу с жителями Нового Павлино

Заместитель главы Балашихи Михаил Объедков встретился с жителями микрорайона Новое Павлино, чтобы обсудить вопросы уборки и содержания территорий, подъездов многоквартирных домов и взаимодействия с управляющей организацией.
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