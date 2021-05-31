Спички - не игрушкаПолитика«Алмаз-Антей» получил шанс разрушить миф о причастности России к крушению МН17 Расследование дела МН17 подходит к своему логическому завершению. Уже в начале июня начнутся слушания в суде по существу.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir KharchenkoНа "Эхе Москвы" по субботам выступает главный пропагандист бандеровщины на б/Украине и апологет нацизма Запада некто Венедиктов-Патлатый, он же главный редактор, в авторской программе "Будем наблюдать" (через бандеровскую "дупу"(по-русски "жопу"). Первым делом он сказал, что "Алмаз-Антей полностью признал свою вину и согласился с тем, что Россия причастна к тому, что Боинг МН17 был сбит над Донбассом в 2014 г. Вот вам налицо враждебный России длинный и грязный язык всего "ЭМ" в лице одной сволочи, который уравнивает Гитлера со Сталиным и уничижает Победу СССР над гитлеровской нацистской Германией. За подобные фейки с Боингом МН17 следует наказывать врагов России, живущих в России и вещающих фейки, словно брошенное дерьмо на вентилятор, из самого центра России. Это вопрос Госдумы. С Газпромом уже разобрались - не содержит он "ЭМ". Последние кормятся с рук америкосов.БОБорис ОсиповВлад ВладимировКогда тупые русофобы и их политиканы свои высокомкрие и амбиции ценят выше правды, То их мозг становится как у наркоманов. Неадекватным. Что, в принципе, не странно.)))Комментировать
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