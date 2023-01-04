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The American Conservative: элиты США приблизили страну к “пропасти”

Член Республиканской партии, сенатор США Марк Рубио заявил, что годы безграмотного руководства страной среди американских государственных служащих привели Штаты на край “пропасти”.

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