Модный продукт. Почему картофельное молоко называют главным напитком 2022 года

Забудьте о соевом, миндальном, овсяном и кокосовом молоке — одним из самых востребованных диетических товаров, по мнению экспертов, обещает стать картофельное молоко.
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