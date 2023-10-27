«Возьмут ещё больше»: в США озвучили, каких ещё территорий лишится Киев

Россия будет контролировать больше территорий и займет значительную часть восточной и южной Украины, такое мнение выразил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Centre for Independent Studies.
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