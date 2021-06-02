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Шале в лесном окружении в Рудных горах Чехии

Шале в лесном окружении в Рудных горах Чехии

Дом находится всего в нескольких метрах от опушки леса, откуда он растёт в сторону верхушек елей. Расположенный среди деревьев, почти скрытый по сравнению с другими белыми гипсовыми домами по соседству, он выглядит так, как будто его поглотили леса.

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