Синоптики предупредили россиян о заморозках

Синоптики предупредили жителей Московского региона о заморозках, которые начнутся сегодня утром. Как рассказали в центре погоды «Фобос», минимальная температура воздуха в пределах центральной части мегаполиса составит +1…+3 градуса, а местами на окраинах, в Новой Москве и в Подмосковье температура опустится до -1 градуса.