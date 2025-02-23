Родителям на заметку: могут ли подростки находится вечером на улице?

Еще в 2009 году в Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» внесли поправки, согласно которым детям до 18 лет запрещено появляться на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых с 22:00 до 6:00.