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Business Daily

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Тамагочи теперь носят на пальце: Bandai выпустила самое маленькое устройство в истории серии

Тамагочи теперь носят на пальце: Bandai выпустила самое маленькое устройство в истории серии

Тамагочи окончательно перестал быть просто игрушкой из детства. К своему 30-летию Bandai представила Tamagotchi ring — первое устройство серии, которое можно носить прямо на пальце.

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