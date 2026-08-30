Тамагочи теперь носят на пальце: Bandai выпустила самое маленькое устройство в истории серии

Тамагочи окончательно перестал быть просто игрушкой из детства. К своему 30-летию Bandai представила Tamagotchi ring — первое устройство серии, которое можно носить прямо на пальце.
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