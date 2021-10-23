ТАСС: уголовное дело возбудили после видео с обнаженной девушкой на фоне храма Василия Блаженного

360ПолитикаЧитатьТАСС: уголовное дело возбудили после видео с обнаженной девушкой на фоне храма Василия БлаженногоУголовное дело завели после появления видео, на котором девушка обнажает грудь на фоне храма Василия Блаженного.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМТМарина ТомашевскаяГрозит наказание год тюрьмы, так надо и осуждать! Настолько распустили молодёжь! Я не ханжа и не верующий человек, хотя 80-ти лет отроду, но такие действия меня оскарбляют даже дома.Комментировать
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