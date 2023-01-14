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Будьте крайне аккуратны и не вздумайте брать деньги, найденные под лобовым стеклом вашего автомобиля

Будьте крайне аккуратны и не вздумайте брать деньги, найденные под лобовым стеклом вашего автомобиля

﻿﻿Сегодня на дорогах настолько много разных типов автомобилей, что они вызывают у некоторых, не совсем добросовестных людей жгучее желание завладеть этим имуществом, а то, что оно принадлежит другому человеку, как правило, не останавливает их.

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