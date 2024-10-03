«Ничтожная сделка»: Бакальчук оспорил передачу домена Wildberries в суде

Супруг основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук - Владислав Бакальчук - подал в Савеловский районный суд Москвы иск к жене и ООО «РВБ» с требованием признать ничтожной сделку по передаче домена wildberries.
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