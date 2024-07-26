AP: гражданина КНДР обвинили в заговоре с целью взлома медучреждений в США

Вашингтон, 26 июля, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Власти США предъявили обвинения гражданину КНДР Лим Чон Хёку в заговоре с целью взлома американских медицинских учреждений, сообщило 25 июля агентство Associated Press (AP) со ссылкой на министерство юстиции Соединённых Штатов.
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