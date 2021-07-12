Почему победа Италии на Евро важна для истории футбола.

кузнецов владимирСпортПочему победа Италии на Евро важна для истории футбола. Футбол стал слишком прагматичным. Естественно, ведь с каждым годом в нем все больше денег, а вес результата повышается.Вернуться к статье321НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена Миськоа победила бы Англия, написали бы так и про нее)кузнецов владимирдумаю нет. английский футбол в нынешнем его варианте точно не игра которая способна вдохновить молодое поколение которое обивает пороги спортивных секций. это занятие для профи которые делают тяжелую работу, а не играют.Лена Миськоно судьи в розовом, все-таки, какая-то жестькузнецов владимирсудьи в розовом появились почти 30 лет назад во время ЧМ-1994 в США. им разрешили поменять черную форму на розовую чтобы они не страдали от жары.Лена Миськоблагая цель... но смотрится жутко(кузнецов владимирстранно, почти 30 лет было нормально, а сейчас вдруг стало жутко.Лена Миськоа мне давно жутко, просто ты только сегодня обратил внимания на мои словаЛена МиськоНа спортсе уже подогнали фактики в мире галактики. Почему так вышло *** Победа Италии на Евро – итог тактической революции в Серии А. Перемены необратимы: теперь итальянский футбол – атакующий Андрей Клещенок – о ренессансе, начавшемся с «Фиорентины». https://www.sports.ru/tribuna/blogs/kleshchonok/2943023.html#supertop-1 *** В 1992-м Манчини с друзьями проиграл на «Уэмбли» главный финал в карьере. Они не могли это забыть – а теперь там же взяли Евро Красивый лондонский сюжет. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/2943048.html#supertop-3Лена МиськоТак про это было много текстов и раньше... Они ж пришли в упадок на своих автобусах и клубы изменили стратегию игры Что в итоге и дало такое креативное поколение... Правда без "дедов" в центральной линии защиты они бы страдаликузнецов владимирв упадок футбол привел Гвардиола со своей тики-такой которую он практиковал везде где приходил тренировать. а Италия со своим традиционным антифутболом всегда ранее была интересна тем что она единственная из грандов которая строила игру от обороны. когда все играли в атаку смотреть на Италию было интересно из-за другого тактического подхода и другого способа добиваться цели. потом когда все стали глядя на команды Гвардиолы не играть в футбол, а играть во владение мячем матчи стали похожи не на футбол, а на некий вариант игры в квадрат на тренировке, что напрочь убило зрелищностьЛена Миськокому как... мне не убилокузнецов владимирможно конечно спорить, но если послушать людей серьезно занимающихся футболом как бизнесом они давно бьют тревогу что футбол как зрелище становиться все менее привлекательным для зрителя.Лена Миськоа почему Конте не обвиняешь? )) это ведь он задал тренд для сборных - ломать чужую игру и рассчитывать на скиллы группы атакикузнецов владимирНе помню чтобы Конте выигрывал что то типа Лиги чемпионовЛена Миськоа это при чем?кузнецов владимирпри том что тренды и направления развития задают победители турниров. и чем серьезнее турнир тем больше обращают внимание на его победителяЛена Миськоне обязательно... вполне достаточно быть ГТ сборной ИталииЛена Миськота сборная Конте меня лично поразила...Лена Миськокруче этой играли на Евро 2016кузнецов владимира что она выиграла? выбыла в четвертьфинале. достижение просто супер. для меня лучший футбол который довелось видеть - сборная Теле Сантаны на ЧМ-1982. та которая с Зико, Сократосом, Фалькао, Эдером ( не португальским ) и прочими. фантастика, а не футбол, до тех пор пока не сошлись с Италией, а там Ширеа, Кабрини, Джентиле и Коловатти вместе с Марко Тарделли их загрызли и не подавились, да и у Пауло Росси вовремя прицел наладился. и все поняли что если ты хочешь выиграть чемпионат мира то играть как та Бразилия нельзя.Лена МиськоВолодя, ну от тебя такой банальщины я не ожидала ;) ну при чем тут выбыла сб Италии Конте в серии пенальти от Германии, или нет? они красиво обыграли Швецию и (о ужас) мою любимую Испанию все равно не понимаю. чем ЭТО опровергает мои слова про тренд, который задал Конте в игре сборных именно так играла сейчас сб Франции и сб Англии - имхокузнецов владимирСборная Конте не совершила никаких тактических революций в мировом масштабе. В этом смысле она действительно банальная. Гвардиола совершил контрреволюцию. Если раньше все изменения шли не только для результата но и для зрелищности игры то он отбросил зрелище оставив только результат. Саутгейт пошел по его дорожке, и хорошо что у него не получилось.Лена Миськоя (все-равно) не понимаю, все говорят о какой то победе добра над злом, притворяются, что Италия олицетворяет какой то там футбол и так далее.... Нихрена они не олицетворяют. Единственные, кто играл в футбол на этом турнире - это испанцы, но почему-то никто за них так не переживает, как за унылую Италиюкузнецов владимирпотому что Испания всех достала тики-такойЛена Миськокого всех? меня не достала... уверена что я в этом не одинокакузнецов владимирдумаю что конечно в мире еще много любителей катания мяча поперек поля. только раньше когда у них были Хави и Иньеста в середине поля, а на острие Вилья и Фернандо Торрес это производило впечатление и давало результат. сейчас ничего похожего и близко нет. так что одна имитация апогей которой пришелся на матч против России на ЧМ-2018 где они сделали примерно 1200 передач за матч.Лена Миськосейчас это - молодая, симпатичная команда.... команда на будущее.... и я жду от них игры и результата уже в отборе и на ЧМ а в этот раз по логике кубок должна была брать одна из сборных, в которых играют пресытившиеся миллионеры :) Но те, видимо, вступив в мюнхенский сговор, решили забить на игру.кузнецов владимирпросто сейчас общий период деградации. деньги довели дело до того что футбол более менее развивается только в Европе. да и то не столько развивается, сколько барахтается на определенном уровне, а вот на остальных континентах его уровень падает. сейчас трудно представить что на ЧМ-2022 выстрелит какая нибудь африканская или азиатская команда, да даже победа Аргентины или Бразилии на ЧМ будет уже неожиданным результатом. на ЧМ-2026 я жду призового места от США, три остальных полуфиналиста будут европейскими.Илюха ИлюхаВо многом согласен. Помню, когда спрашивали, верю ли я в победу России над Саудовской Аравией и Египтом, ответ от меня был один - "В сборные Саудовской Аравии и Египта я не верю". М был прав. Таких сборных, которых только чудо (читай, судья и собственное разгильдяйство) остановило в шаге от полуфиналов ЧМ-90 (Камерун) и ЧМ-2010 (Гана) мы не увидим ещё много десятилетий....Лена Миськоблин, даже мне неловкокузнецов владимирсчитай что это божий промысел. ответка за нырок Стерлинга в полуфинале.Лена Миськоне хочуКомментировать
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