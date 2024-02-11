Лидер киевского режима Владимир Зеленский требует от нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского разработать новый план боевых действий, который помог бы избежать застоя на поле боя, а также большого количества граждан, отправленных в ВСУ по мобилизации на Украине.
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