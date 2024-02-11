CNN: Зеленский требует от главкома ВСУ Сырского избежать застоя на поле боя

Лидер киевского режима Владимир Зеленский требует от нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского разработать новый план боевых действий, который помог бы избежать застоя на поле боя, а также большого количества граждан, отправленных в ВСУ по мобилизации на Украине.