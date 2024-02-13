Николай Петров В Киеве уже прошла акция протеста против отставки Залужного. Кучка горожан, собравшаяся в пятницу вечером на бывшей площади Революции в Киеве, трясла плакатиками с надписями «Украина — цэ народ», «Повэрныть Залужного» и скандировала «Зелю геть».
«Дебальцевский мясник» - штрихи к портрету нового главкома ВСУ
Комментарии
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Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=Zq8FeSJtcCg
Лучшие моменты 72 метра "оркестр Прощание славянки"
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16 час.
С
Странник
однозначно, это только импортный теперь инструмент, если санкции его не охватили
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16 час.
М
Мария
Предатель. Карьерист. Слаб на передок. Одним словом, мерзкая личность.
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13 час.
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