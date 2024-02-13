«Дебальцевский мясник» - штрихи к портрету нового главкома ВСУ

Николай Петров В Киеве уже прошла акция протеста против отставки Залужного. Кучка горожан, собравшаяся в пятницу вечером на бывшей площади Революции в Киеве, трясла плакатиками с надписями «Украина — цэ народ», «Повэрныть Залужного» и скандировала «Зелю геть».