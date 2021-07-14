Не имеющий аналогов в мире военный комплекс «Инфауна» прибудет в Уссурийск в конце августа этого года

Российский батальонный комплекс радиоразведки и радиоэлектронной борьбы «Инфауна» предназначен для защиты техники и личного состава войск от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, средств оптической и радиосвязи, а также высокоточного оружия с видео- и лазерными системами наведения.