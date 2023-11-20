НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

«Штурмгевер» из «фашистского гроба»

«Штурмгевер» из «фашистского гроба»

История, связанная со StG 44 (сокращение от Sturmgewehr 44, «штурмовая винтовка 44»), немецкой штурмовой винтовкой, которую в годы Второй мировой войны сконструировал не кто иной, как Хуго Шмайссер, лично для меня началась с того, что пока я утраивался на работу после деревни в институт, моя жена пошла работать сотрудником областного краеведческого музея.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх