«Штурмгевер» из «фашистского гроба»

История, связанная со StG 44 (сокращение от Sturmgewehr 44, «штурмовая винтовка 44»), немецкой штурмовой винтовкой, которую в годы Второй мировой войны сконструировал не кто иной, как Хуго Шмайссер, лично для меня началась с того, что пока я утраивался на работу после деревни в институт, моя жена пошла работать сотрудником областного краеведческого музея.