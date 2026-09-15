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ИА Регнум

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Внучка убитого мэра Самары вывозила его мебель, говоря, что дед лечится в Москве

Внучка убитого мэра Самары вывозила его мебель, говоря, что дед лечится в Москве

Обвиняемая в убийстве близких внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова вывозила из квартиры деда и бабушки итальянскую мебель под предлогом ремонта после потопа, попутно заявив соседям об их отъезде на лечение в Москву.

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