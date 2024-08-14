Алтайский край вошел в четверку регионов, где делают самый вкусный мед

Опрос среди жителей России приурочили к Медовому Спасу, который празднуют 14 августа Алтайский край занял четвертое место в десятке регионов России, где производят самый вкусный мед, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха "Твил.
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