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Зеленский озвучил свои настоящие мысли по поводу Донбасса и Крыма

Зеленский озвучил свои настоящие мысли по поводу Донбасса и Крыма

Президент Украины фактически опроверг один из главных постулатов киевского режима. Все последние годы в Киеве утверждали, что с 2014 года воевали в Донбассе не с собственными гражданами, не в рамках гражданской войны, а с Россией и российской же армией.

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