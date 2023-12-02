Зеленский озвучил свои настоящие мысли по поводу Донбасса и Крыма

Президент Украины фактически опроверг один из главных постулатов киевского режима. Все последние годы в Киеве утверждали, что с 2014 года воевали в Донбассе не с собственными гражданами, не в рамках гражданской войны, а с Россией и российской же армией.
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