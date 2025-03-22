За последние 10 лет отношения России и Японии находятся в худшей ситуации, а дипломатические контакты сведены к минимуму.
Sohu: Путин ударил по самым уязвимым местам Японии в ответ на санкции
Комментарии
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Константин Самарин
Может России, для подтверждения своего решения, стоит усиленно заняться освоением Южных Курил, которые с 1945-го так и находятся в заброшенном состоянии?
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17 час.
Maxim
Можно создать этнодеревни айнов, для туристов, в Японии их много, захотят ли сами айны..
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16 час.
Eduard
Силу надо применять,а не эти "уколы"
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16 час.
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