Sohu: Путин ударил по самым уязвимым местам Японии в ответ на санкции

Константин Самарин Может России, для подтверждения своего решения, стоит усиленно заняться освоением Южных Курил, которые с 1945-го так и находятся в заброшенном состоянии?

Maxim Можно создать этнодеревни айнов, для туристов, в Японии их много, захотят ли сами айны..