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Царьград

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Sohu: Путин ударил по самым уязвимым местам Японии в ответ на санкции

Sohu: Путин ударил по самым уязвимым местам Японии в ответ на санкции

За последние 10 лет отношения России и Японии находятся в худшей ситуации, а дипломатические контакты сведены к минимуму.

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Комментарии
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Константин Самарин
Может России, для подтверждения своего решения, стоит усиленно заняться освоением Южных Курил, которые с 1945-го так и находятся в заброшенном состоянии?
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17 час.
Maxim
Можно создать этнодеревни айнов, для туристов, в Японии их много, захотят ли сами айны..
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16 час.
Eduard
Силу надо применять,а не эти &quot;уколы&quot;
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16 час.
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