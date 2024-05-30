Звезда фильма "Моя прекрасная няня" Смолкин назвал большим горем смерть Анастасии Заворотнюк

Актёр, сыгравший в ситкоме с Заворотнюк дворецкого, с трудом подобрал слова соболезнования.В ночь на 30 мая на 54-м году жизни умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, последние пять лет боровшаяся с раком мозга.