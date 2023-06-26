Спикер Воздушных сил Украины: Две последние недели РФ пытается поразить украинские аэродромы, чтобы уничтожить авиацию

Запад уже пообещал Украине поставки боевых самолётов и готовит украинских летчиков, но пока западные самолеты не прибыли на Украину, а российские Вооруженные Силы уничтожают ту авиацию, что осталась у ВСУ.
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