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Царьград

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Русские признались, что избегают одалживать деньги друзьям

Русские признались, что избегают одалживать деньги друзьям

Опрос KP.RU показал, что 30% русских избегают одалживать деньги друзьям, чтобы сохранить отношения. Всего участие приняли 900 человек.

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