Тимофеев: Россия не будет вести переговоры, пока США поддерживают Киев

Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев заявил, что Россия не будет обсуждать с США никакие аспекты их отношений, включая ядерные и экономические вопросы, пока Вашингтон продолжает оказывать Киеву значительную военную и финансовую поддержку.