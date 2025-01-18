Тимофеев: Россия не будет вести переговоры, пока США поддерживают Киев

Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев заявил, что Россия не будет обсуждать с США никакие аспекты их отношений, включая ядерные и экономические вопросы, пока Вашингтон продолжает оказывать Киеву значительную военную и финансовую поддержку.
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