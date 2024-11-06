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Царьград

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Baza: ВСУ повторно отправили дрон в Дагестан, БПЛА сбили в небе

Baza: ВСУ повторно отправили дрон в Дагестан, БПЛА сбили в небе

Украинцы вновь пытались атаковать Каспийск при помощи дронов.Местные жители Каспийска (Дагестан) рассказали о повторной атаке ВСУ по городу.

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