Клуб «Атом» приглашает детей на творческую программу

В клубе «Атом» в Хорошево-Мневниках дети смогут провести весенние каникулы весело и с пользой. «Мы предлагаем разнообразные занятия и развлечения, которые помогут не только развить таланты, но и научиться чему-то новому в дружелюбной и увлекательной атмосфере.