Нафтовий танкер «Пегас» під російським прапором у турецькому порту, 16 січня 2022 року. Російського танкера, заарештованого владою Греції в рамках санкцій ЄС, буде звільнено На борту танкера «Пегас» торговельного флоту РФ знаходиться понад 100 000 тонн іранської нафти, що підпадає під ембарго ЄС та санкції США Влада Греції повідомила, що російське судно-танкер «Пегас», затримане […] Сообщение Російського танкера, заарештованого владою Греції в рамках санкцій ЄС, буде звільнено появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.