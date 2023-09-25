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Журналист Пратс: «Реал» выбрал Хаби Алонсо тренером на следующий сезон. Он главный фаворит на замену Анчелотти»

Журналист Пратс: «Реал» выбрал Хаби Алонсо тренером на следующий сезон. Он главный фаворит на замену Анчелотти»

Об этом в эфире Radio Marca рассказал журналист Матиас Пратс. «Главным фаворитом на замену Анчелотти является Хаби Алонсо.

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