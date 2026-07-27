Цена на нефть марки Brent резко упала ниже $90 за баррель Нефть марки Urals снизилась до $75. ⚡️Пронедра/Подписывайся ⚡️Пронедра теперь и в Max.
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Цена на нефть марки Brent резко упала ниже $90 за баррель Нефть марки Urals снизилась до $75. ⚡️Пронедра/Подписывайся ⚡️Пронедра теперь и в Max.
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