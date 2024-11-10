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Царьград

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Мария Захарова назвала Штайнмайера «безумным правителем» за реакцию на критику

Мария Захарова назвала Штайнмайера «безумным правителем» за реакцию на критику

Захарова посочувствовала немцам после нападения Штайнмайера на писателя.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера безумным правителем после инцидента в Берлине.

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