В сети появились фото Елены Блиновской из колонии

42-летняя создательница курсов личностного роста Елена Блиновская, которая сейчас отбывает наказание в колонии, поучаствовала в судебном слушании по её прошению о досрочном освобождении.
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