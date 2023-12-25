«Болеет очень сильно, мне тяжело обсуждать», -дочь Заворотнюк решила раскрыть, что происходит с «прекрасной няней»

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк живёт красивой жизнью в Дубае вместе со своим избранником, которого не любит показывать в личном блоге и социальных сетях, говоря, что её мужчина совсем не желает стать объектом её публичной жизни и всеобщих обсуждений.
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