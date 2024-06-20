Le Monde diplomatique: Запад переоценил влияние санкций, а Россию спасло «военное кейнсианство»

Влиятельный французский журнал Le Monde diplomatique в своем последнем номере за июнь 2024 года публикует статью обозревателя David Teurtrie под красноречивым названием «Почему провалились санкции против России»? Через неделю после начала СВО глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявляла о том, что пакет западных санкций «разрушит Россию».