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Госдума хочет обязать коммунальщиков обновлять ЖКХ-инфраструктуру за свой счет

Госдума хочет обязать коммунальщиков обновлять ЖКХ-инфраструктуру за свой счет

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение законопроект, обязывающий организации водоснабжения и водоотведения разрабатывать инвестиционные программы по обновлению изношенной коммунальной инфраструктуры и согласовывать их с региональными властями.

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