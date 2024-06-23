Госдума хочет обязать коммунальщиков обновлять ЖКХ-инфраструктуру за свой счет

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение законопроект, обязывающий организации водоснабжения и водоотведения разрабатывать инвестиционные программы по обновлению изношенной коммунальной инфраструктуры и согласовывать их с региональными властями.
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