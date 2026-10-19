Фото: duma.gov.ru Председатель Правительства России Михаил Мишустин направил в Государственную Думу кандидатуры на ряд должностей в кабинете министров.
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