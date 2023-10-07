Маски в Валдае окончательно сброшены, или Империя не зла, а очень зла на Империю лжи

Цены на ресурсы должны быть адекватными. А не так, чтобы Европа жировала на дешёвых ресурсах голодающей Африки.

Житель Империи

Тут намедни показывали пресс-конференцию Лаврова, не помню по какому поводу, так там западный корреспондент на правах гегемона начал перебивать задававшего вопрос, на что Лавров громко и твёрдо поставил на место зарвавшегося янки, сказав, что методы воспитания в якобы цивилизованных странах не соответствуют общепринятым нормам поведения и задать свой вопрос он сможет только когда до него дойдёт очередь. Очередь не дошла!