Как любит говорить “Государственник”, доброе утро Империя. И это не какая-нибудь метафора, и он, и я искренне считаем, что Российская Империя хоть и в несколько урезанном виде, но продолжает существовать, развивается, и не собирается разваливаться, несмотря на происки недоброжелателей.
Маски в Валдае окончательно сброшены, или Империя не зла, а очень зла на Империю лжи
Комментарии
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Алекс Вайс
Германию оставили без газа, а Францию - без атомной энергетики. Добивают промышленный потенциал Европы. Делают америку грейт эген. Чего тут веселого?
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20 час.
Мария Беликова
Цены на ресурсы должны быть адекватными. А не так, чтобы Европа жировала на дешёвых ресурсах голодающей Африки.
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14 час.
Житель Империи
Тут намедни показывали пресс-конференцию Лаврова, не помню по какому поводу, так там западный корреспондент на правах гегемона начал перебивать задававшего вопрос, на что Лавров громко и твёрдо поставил на место зарвавшегося янки, сказав, что методы воспитания в якобы цивилизованных странах не соответствуют общепринятым нормам поведения и задать свой вопрос он сможет только когда до него дойдёт очередь. Очередь не дошла!
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2 час.
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