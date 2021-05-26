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Рар: Евросоюз, введя ограничения против Минска, навредит сам себе

Рар: Евросоюз, введя ограничения против Минска, навредит сам себе

Брюссель, введя запрет для белорусских авиакомпаний совершать полеты над территорией стран-членов Евросоюза, рассчитывает нанести Белоруссии финансово-экономический ущерб и таким образом наказать Минск за воскресный инцидент с самолетом Ryanair.

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Дмитрий Чигин
Если Россия не бросит Белоруссию, а она её не бросит, разногласия уйдут на потом, то Европа получит ещё одни грабли с уже набившими оскомину санкциями.

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