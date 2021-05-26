Рар: Евросоюз, введя ограничения против Минска, навредит сам себе

Брюссель, введя запрет для белорусских авиакомпаний совершать полеты над территорией стран-членов Евросоюза, рассчитывает нанести Белоруссии финансово-экономический ущерб и таким образом наказать Минск за воскресный инцидент с самолетом Ryanair.