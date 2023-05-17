Макрон объявил о создании странами ЕС «реестра ущерба» для фиксации разрушений на Украине в результате российской СВО

Европа приняла решение создать некий "реестр ущерба", куда будет заноситься вся информация о разрушениях на Украине в ходе российской спецоперации.
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