Восемь русских бойцов уничтожили 17 боевиков ВСУ, выходя из окружения

Группа штурмовиков ВС России из восьми человек уничтожила 17 военнослужащих ВСУ, попав в окружение.Штурмовая группа ВС России из восьми человек под перекрестным огнем смогла выбраться из окружения, уничтожив 17 украинских военнослужащих.