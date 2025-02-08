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Восемь русских бойцов уничтожили 17 боевиков ВСУ, выходя из окружения

Восемь русских бойцов уничтожили 17 боевиков ВСУ, выходя из окружения

Группа штурмовиков ВС России из восьми человек уничтожила 17 военнослужащих ВСУ, попав в окружение.Штурмовая группа ВС России из восьми человек под перекрестным огнем смогла выбраться из окружения, уничтожив 17 украинских военнослужащих.

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